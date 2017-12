Denuncias contra el cardenal Óscar Andrés Rodríguez son campaña contra el Papa, dice Iglesia Católica de Honduras  

Ciudad del Vaticano/Tegucigalpa.

El papa Francisco ordenó una investigación sobre la iglesia de Honduras, confirmó este viernes el Vaticano, después de que una revista italiana acusara al cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga de haber cobrado durante años grandes sumas de dinero de una Universidad Católica de Honduras.



La Iglesia Católica hondureña ha reaccionado y ha dicho que se trata de una campaña mediática contra el papa Francisco, de hechos infundados que ya fueron aclarados en el pasado.



"Hubo una investigación ordenada por el mismo Santo Padre", afirmó en un comunicado el portavoz de la oficina de prensa del Vaticano Greg Burke, sin dar precisiones. Rodríguez Maradiaga es el coordinador del grupo creado por el papa Francisco para que lo asesore en la reforma de la Curia romana.



Según la revista L'Espresso, el influyente cardenal centroamericano percibió durante años "medio millón de euros al año de la Universidad Católica de Tegucigalpa". La publicación asegura que el papa Francisco fue informado de ello y ordenó hace más de seis meses una investigación secreta.



Rodríguez Maradiaga, coordinador del Consejo de los Cardenales para la reforma de la Curia Romana formado por nueve purpurados, era considerado un "papable" y un gran defensor de los pobres y los olvidados.



Basándose en varios testimonios de eclesiásticos y de seglares, L'Espresso asegura que Rodríguez Maradiaga realizó inversiones millonarias en empresas londinenses, entre ellas Leman Wealth Management, "que parecen haber desaparecido como aire".



El autor del artículo asegura por otro lado que el Vaticano está preocupado por la apertura de una investigación por parte del Tribunal de Cuentas hondureño sobre el uso de grandes cantidades de dinero entregadas por el gobierno a la Fundación para la Educación y la Comunicación Social y a la Fundación Suyapa, ambas pertenecientes a la iglesia local y "bajo control del mismo Maradiaga", sostiene L'Espresso.



Según la misma fuente, Francisco envió al obispo argentino Jorge Casaretto a investigar sobre "los agujeros" económicos dejados por Rodríguez Maradiaga, así como sobre sus inversiones "catastróficas".



Una presión mediática contra el Papa

El portavoz de la Arquidiócesis de Tegucigalpa y de la Conferencia Episcopal de Honduras, padre Juan Ángel López, hizo en las últimas horas una aclaración sobre la publicación de la revista italiana L’Espresso, donde hacen fuertes acusaciones al cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, de cobrar millonarios fondos de la Universidad Católica.



El sacerdote dijo al noticiero Notifides, del canal católico 48, que el Cardenal Rodríguez cumplirá la próxima semana 75 años de edad y por la Ley Canónica él debe presentar su renuncia al Papa Francisco como Arzobispo de Tegucigalpa.



Según López, este es un ataque directo en contra del Papa Francisco porque “hay muchas personas, y lamentablemente dentro de la Iglesia Católica, que adversan la manera de gobernar la iglesia del Santo Padre”.



De esa manera, y siendo el Cardenal un colaborador cercano al papa “le están cayendo las chinitas, si no es que el tejado completo”, expresó.



Aseguró además que las acusaciones al Cardenal es “una presión mediática en contra del Papa y del Cardenal para, de alguna manera, presionar al Santo Padre a que acepte la renuncia del señor Cardenal, y ya esto es un escándalo”.





El padre López sostuvo que todas estas acusaciones vienen desde que salieron unos libelos, escritos anónimos sobre el manejo de los fondos de la Universidad Católica y se hizo la aclaración que ese centro de estudios superiores es propiedad de la Arquidiócesis de Tegucigalpa.



“Se dicen cosas, pero no señala quién dijo eso, no hay ninguna prueba de que el Cardenal recibe 35 mil euros mensuales… No sé hasta dónde quieren llegar”, dijo.



López aseguró que el máximo representante de la iglesia católica no recibe a título personal el dinero de la Universidad Católica, sino que con esos fondos se ayuda a las parroquias y a los sacerdotes cuando están enfermos o cuando viajan a educación o formación.



Además lamentó que este tema se trate en “un pésimo momento”, por la situación política que vive Honduras.