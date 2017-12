PAPI. A oídos del señor de la televisión, que se acaba de convertir en papi, el olanchano dijo este miércoles en la marcha de El Obelisco que “los que tienen miedo, que se vayan a cuidar chigüines (porque) aquí hay hombres completos”... ¡Vaya, jodido!... Está perra la cosa entre SN y MZR. La bulla es que la manzana de la discordia es “voz de muerto”.



CREE. La bulla entre la misma “people” de la alianza es que el olanchano todavía se cree presidente, porque se quería meter al cuartel general de las Fuerzas Armadas y le ordenaba a los chafitas que le abrieran paso ipso facto.



GALLO. La bulla es que las Fuerzas Armadas van con todo a los desalojos porque parece que en las tomas hay muchos mareros, quienes han agarrado de ojo de gallo a los pobres chepitos y ahora no solo les queman las postas, sino que, los capturan, los desnudan, los desarman y los humillan. ¿Y los derechos humanos...?



AVIÓN. Quién entiende a SN, cuando apenas este martes le dio la bienvenida al diálogo y dijo que, si querían empezar ya, pues, ya empezaba. Sin embargo, este miércoles solo se apeó del avión y dijo que irá corriendo al diálogo, pero solo si aceptan que “yo gané”.



REY. México, España y Corea, la del Sur, no la del rey de los misiles, se sumaron a felicitar a JOH por la declaratoria de los tres reyes magos. Para que vean que, quien manda, manda, y si se equivoca, vuelve a mandar. Todo fue que los gringos le dieran la bendición y, te fuiste, Marcelino.



META. Ojalá y al diálogo le rieguen maíz a nuevas caras, no que solo los mismos pastores, y los mismos de la sociedad civil. La primera gran meta del diálogo debe ser la credibilidad y, para que sea creíble, debe haber nuevos actores, comenzando por todos los partidos, y sin cartas bajo la mesa, porque la novia no está para tafetanes.



PRIMERITO. Por suerte, el propio JOH ha reconocido, que de lo primerito que deben hablar es de reformas electorales –para que lo que acaba de pasar no vuelva a pasar jamás de los jamases– y hasta de regular la reelección para un solo período... ¡Ahhh! y de la segunda vuelta, dijo.



COLA. La bulla en Miami es que el señor de la televisión y “voz de muerto” salieron por fila diplomática, como altas poporoilas, y que los oficiales de la “migra” gringa los atendieron a piquito que querés. Habrá sido orden del Departamento de Estado. Solo el pobre Memo Valle tuvo que hacer cola como todos los mortales.



FOTOS. A la “people” no se le escapa nada ni nadie. Allí estaban va de mandar fotos del señor de la televisión y de su lugarteniente, “voz de muerto”, que venían echando su pestañazo. Como les tocó madrugar en la capital federal. Por suerte ya van a tener a sus órdenes el “air force one” catracho... Ummmm...