La sociedad civil hace un llamado a buscar la paz y la reconciliación en Honduras

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

A mantener la paz y la tranquilidad de Honduras, evitar las confrontaciones y los hechos de violencia, llaman a la población diferentes sectores de la sociedad civil.

La exhortación surge luego que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hiciera el domingo la declaratoria oficial, designando como vencedor del proceso electoral al candidato del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández.

Este anuncio ocasionó que los simpatizantes de la Alianza de Oposición contra la Dictadura salieran a las calles a protestar. Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil coinciden en que el proceso electoral finalizó con la veeduría de la observación internacional.

Asimismo, solicitan a los líderes políticos aceptar los resultados de las elecciones generales que se celebraron el pasado 26 de noviembre.

El país estuvo durante 21 días en una gran incertidumbre sin saber quién sería la persona que iba a gobernar por los próximos cuatro años. Y el retraso se debió a la ajustada diferencia entre ambos candidatos, los cuestionamientos e impugnaciones hechas al proceso electoral, afirman.

Diálogo

Para ponerle fin a la crisis política, los sectores recomiendan a los líderes de los partidos políticos entablar un gran diálogo a nivel nacional.

Los representantes de la sociedad civil consideran que los políticos juegan un papel importante en los hechos violentos que se registran, ya que no deben incitar a sus seguidores a la confrontación. También hacen un llamado a la población hondureña a reconciliarse y a olvidar las divisiones por ideologías políticas.

La población debe actuar con reflexión

El analista político Olban Valladares llamó a las personas a no dejarse llevar por provocaciones que inciten a la violencia.

Asimismo, cuestionó que hay sectores que incitan a salir a las calles sin importar que pueda haber muertes.

“Es importante que la población conserve la paz y actúe reflexivamente”, expresó Valladares.

Agregó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) estaba en la obligación de desvanecer las dudas que pesaban sobre el proceso electoral.

“No podemos, por respeto al pueblo hondureño, sacar una carta hoy y otra mañana, que estén manchadas y no puedan desvanecer la petición”, afirmó el analista.

Tienen que dialogar por el bien del país

El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), José María Díaz, instó a los candidatos políticos a entablar un diálogo para limar asperezas y trabajar por el bien del país.

“Los políticos, tendrán que hacer un esfuerzo importante para poder llegar a una reconciliación del país, un diálogo donde todos los actores protagonistas puedan unirse y trabajar por Honduras”, expresó Díaz.

Agregó que los líderes deben decirle a sus bases que no quemen llantas ni establecimientos, que no se tomen carreteras y que no impidan el desarrollo económico de la nación. “Deberán hacer una mesa de diálogo, concertar puntos en común y trabajar por Honduras”, dijo.

Estamos obligados a trabajar juntos

Omar Rivera, representante de la sociedad civil, afirmó que ahora corresponde avanzar hacia el diálogo y firmar un acuerdo de reconciliación. Esto, luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), declaró como ganador al candidato del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández.

“Debe irse reduciendo el tono prepotente de los posicionamientos de los actores políticos; a partir de ahora todos estamos obligados a trabajar juntos por el bienestar de la gente, enfocándonos en enfrentar los enormes retos y desafíos en el ámbito social, económico y político”, expresó. E hizo un llamado a la población a evitar las confrontaciones.

Hay que evitar los conflictos

El presidente de la Confraternidad Evangélica, Alberto Solórzano, expresó que una vez que se tienen los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se deben evitar las confrontaciones y los conflictos entre líderes políticos y sus seguidores. Los resultados del TSE reflejaron que el ganador es el actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

“El tiempo de espera se volvió largo, pero se ha manejado procurando responder a las solicitudes y reclamos presentados. Por el bien del país cualquier inquietud a esta declaratoria pueda canalizarse en la forma adecuada, evitando la confrontación y los conflictos”, dijo.

No hay que alimentar el fuego del odio

El padre Carlo Magno Núñez, rector de la Basílica Menor de Suyapa, manifestó que la época en que se celebra el nacimiento del Señor Jesucristo es la mejor oportunidad para la reconciliación entre hermanos. “En este tiempo debemos pensar en Dios, en el bienestar, en la armonía de todos, no pensar en la división, no hay que alimentar más el fuego del odio en nuestra Honduras, ojalá que todas las familias nos unamos, nos demos la mano, ojalá que la paz reine en cada uno de nuestros corazones, ya dejemos las rivalidades”, dijo.

Añadió que el mensaje de la Conferencia Episcopal siempre ha sido a guardar la cordura, la paz y serenidad.

Líderes no deben incitar a la violencia

El comisionado nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, llamó a los líderes políticos a resolver sus diferencias sin instigar a la violencia.



A su vez, señaló que se debe respetar el voto depositado por cada ciudadano, los derechos humanos de toda la ciudadanía y su familia.



“Toda la crisis generalizada que está viviendo Honduras es principalmente por el desencuentro que ha habido entre partidos políticos que, en democracia, deben respetar la voluntad mayoritaria del pueblo, expresada en las urnas, como vía de acceso al poder para su ejercicio legítimo”, dijo el ombusdman hondureño.