Marisa Matías: “Recomendar repetir las elecciones es una forma de injerencia”

Marcel Osorto

Tegucigalpa, Honduras

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) emitió sus valoraciones el pasado domingo luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializará a Juan Orlando Hernández como vencedor en las urnas.

En ellas, José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la misión, avaló la decisiones del TSE.

Este lunes Marisa Matías, jefa de la MOE-UE, conversó con EL HERALDO desde la sede de la Unión Europea (UE) en la ciudad de Bruselas, Bélgica, para emitir su juicio ante el informe presentado. Aquí sus impresiones:

¿Está de acuerdo con las declaraciones emitidas por José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la MOE-UE?

Sí, pero en el informe dice que siguen habiendo instrumentos para presentar pruebas y peticiones y seguir el proceso, eso lo dijimos, el proceso sigue estando abierto.

Ustedes cotejaron aleatoriamente actas que les entregó la Alianza contra las del TSE y no encontraron irregularidades, ¿eso avala el resultado?

No es avalar el resultado, sino decir que con las actas que teníamos hicimos una muestra aleatoria muy profunda, que no había diferencias mayores o casi la totalidad coincidía con la actas publicadas, pero si los partidos quieren presentar sus actas o más datos, entonces hay posibilidad de hacerlo.

¿LA MOE-UE recomendaría repetir las elecciones en Honduras?

Esa es una recomendación que es una forma de injerencia y por eso no está dentro de nuestro mandato, nosotros no lo hacemos, no es nuestro mandato, porque nosotros nos basamos en el derecho internacional y en la ley nacional, nosotros observamos, buscamos hechos comprobados, los reportamos y luego hacemos recomendaciones, pero recomendaciones que no pongan en causa la soberanía del país.

¿Entonces es injerencia de la OEA recomendar que se debería repetir el proceso electoral?

Nosotros no tememos mandato para una sugerencia de este nivel, nos basamos en la ley internacional y nacional, no es una decisión que este dentro de nuestro mandato, esas son recomendaciones que ponen en causa la soberanía del país.

¿Acompañaría la MOE-UE una hipotética repetición de las elecciones?

Si hay cambios nos seguimos adaptando, pero nosotros no podemos decidir lo que va pasar, eso le corresponde a las instituciones hondureñas y nosotros nos quedaremos hasta el final del proceso.

¿Son timoratos los informes de la MOE-UE al no despejar todas las dudas?

Esta es una misión de observación independiente, sin injerencia, yo creo que la diferencia de la MOE-UE es ser un observador totalmente independiente, objetivo y que no tiene agenda política, y creo que eso es útil a la sociedad, nosotros no nos invitamos solos y con tantos actores presentes esa es nuestra distinción.

¿Invalidan los procesos electorales las misiones de observación?

Nosotros no avalamos resultados, eso yo creo que ha sido mal entendido, en las declaraciones no estábamos avalando resultados porque las MOE-UE son independientes, entonces no es la única, en todos los sitios donde estamos, ni validamos ni invalidamos, no es nuestro papel, no es nuestra tarea, no es nuestro mandato.

¿Ustedes emitieron una serie de recomendaciones durante este proceso, están complacidos con las respuestas del TSE ante sus sugerencias?

Nosotros hicimos muchas peticiones al TSE y ellos han contestado a una gran mayoría de estas, sí que pedimos el cotejamiento de actas, seguimos diciendo que si los partidos y los actores tienen más datos, quieren presentar sus actas, quieren hacer más impugnaciones, que el proceso sigue abierto.

¿Realizaron alguna observación técnica al Sistema Electoral de Escrutinio y Divulgación Electoral (SIEDE), la MOE-UE tenía un especialista?

Nosotros tenemos técnicos en todos los sitios, pero seguimos evaluando, analizando y en su debido momento presentaremos nuestras conclusiones.

¿Abandonó Marisa Matías la MOE-UE?

La percepción es esa que abandoné, pero yo me he quedado en el país mucho más tiempo que lo reglamentario de cualquier jefe o jefa de observación electoral de la UE, lo que hacemos nosotros es mantener un equipo técnico con permanencia, con un jefe adjunto que conteste en nombre de la MOE-UE, pero es normal que el jefe se vaya luego de las elecciones y regrese luego para el informe final y yo, porque era una situación delicada, me quede, no una sino tres semanas.

No es abandonar, tenemos reglas claras, yo ya estuve allá, pero yo sigo trabajando aunque este en Bruselas, acompaño el proceso, yo estuve más tiempo de lo que es la regla.

¿Tiene Honduras elecciones de baja calidad, como lo menciona la OEA en su informe preliminar?

Prefiero esperar todos los datos, evaluaciones y hechos comprobados, decir que ya detectamos problemas que los presentamos, pero debemos espera el informe final.

¿Y ante actos violentos o protestas, cuál es la postura de la MOE-UE?

Nosotros presentamos siempre nuestra condena ante todos los actos de violencia y forma de represión.

¿Al final los partidos políticos que solicitaron nulidad al proceso no acompañaron a la MOE-UE en el proceso de escrutinio especial y las demás recomendaciones que aclaró el TSE?

Los partidos presentaron impugnaciones, peticiones que fueron evaluadas por el TSE, pero nosotros cuando llamamos a la transparencia con la responsabilidad de todos los actores en el proceso, lo hicimos, es una opción de ellos, no queremos tener ninguna forma de injerencia, nosotros no definimos fechas ni la agenda del proceso, solo observamos y nos pronunciamos.

¿Observaron al TSE presionado el 26 de noviembre para que no entregara los resultados?

Nosotros no estuvimos ahí, solo para la conferencia de prensa, es verdad que sí, como se acordará, pedimos de forma pública y que los publicara y que se reanudara el proceso de información.

Lea además: Departamento de Estado de EEUU llama a hacer impugnaciones tras declaratoria del TSE