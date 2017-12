Estos son los sectores que estarán sin energía eléctrica este martes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

La Empresa Energía Honduras (EEH) anunció este lunes los trabajos de mantenimiento que realizará en varios sectores de Honduras.

Asimismo la Empresa Nacional de Energía Electrica realizará algunas interrupciones de electricidad por mantenimiento.

Durante los cortes de energía estos son los barrios y colonias que este martes no tendrán electricidad:

Martes 19 de diciembre de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. en El Paraíso

Texiguat

Junquillo

El Achero

San Andrés

Antena Claro

Zonas aledañas



Martes 19 de diciembre de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en Nueva Armenia

Nueva Armenia



Martes 19 de diciembre de 8:00 a.m. a 4:00 p. m. en Olancho

Juticalpa

Coyotepe

Tulin

Oficinas ENEE

SANAA

Colonia El Recreo

Colonia El Edén

Colonia Miguel Barahona

Barrio San Rafael

Sabaneta

Barrio Belén

115 Brigada

Colonia La Ceibita

Barrio El Centro

Barrio Las Flores

Barrio La Vega

Panuaya

Zuncuyapa

El Rincón

Casas Viejas

Las Trojes

El Ojustal

La Yuca

Hospital San Francisco

Martes 19 de diciembre de 8:00 a.m. a 4:00 p. m. en zona central del país

Concepción del Norte

El Cerrón

Las Tintas

El Robledal

Camalotes

Bejucales

Toltolar

Concordia

San Francisco de Yojoa

Río Lindo

Las Marías

El Achiotal

Borbotón

Nueva Granada

El Aguacate

Buenos Aires

El Paraíso

Loma Larga y El Sitio

Potrerillitos

Molcasa

La Barca

Sosoa

Empacadora Cadeca

Yojoa

Las Marías

Oropéndolas

Las Flores

Achiotal

La Concepción

El Olvido

Las Lomitas

Balin

Empacadora 2000

Montecillos

Panacam

San Isidro

Zoologico Joya Grande

Casitas

Las Delicias

La Victoria

La Ceibita

Granjas Avícolas de Cadeca

Las Marias

Bambu

Aquafinca

Aquafish

Yojoa

Granjas Avicolas de Yojoa

Borbotón

Parte de Rio Lindo

Aysa

La Calera

Amapa

Colonia San Juan

Santa Rosita

Casitas

San Antonio de Cortes

San Luis

Nueva Granada

El Sitio

Vallecito

Cordoncillos

Las Flores

Generadora Yojoa

Santa Cruz de Yojoa

San Antonio de Trojes

El Zapote

Tocorrostique

Bombas de Agua de Central Hidroeléctrica Francisco Morazán

El Cipres

Bijagual

La Cañada

La Jagua

La Libertad

La Danta

Tocorrostique

La Quesera

Zip Caracol y Zonas Aledañas.



