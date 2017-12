Coronel retirado de la FAH: Es normal cambiar el plan de vuelo ante la adversidad

Tegucigalpa, Honduras

Un vuelo en helicóptero de Tegucigalpa a Comayagua representa de 15 a 25 minutos en el aire. José Israel Navarro, coronel retirado de la Fuerza Aérea de Honduras y exdirector de Aeronáutica Civil, conversó con EL HERALDO sobre la formas de vuelo, condiciones climáticas y decisiones que puede tomar un piloto en un viaje de este tipo.



En primera instancia el piloto del helicóptero FAH-905, donde perdieron la vida seis personas incluida Hilda Hernández, hermana del Presidente de la República, detalló en su plan de vuelo que realizaría un vuelo visual.



“Uno puede poner en el plan de vuelo dos clases de forma de volar, el instrumental (se basa a lo que los datos que la aeronave le proporciona para volar) y el visual (debe mantenerse atento visualmente con referencia al terreno)”.

Estos dos tipos de vuelo pueden ser cambiados en el trayecto depende de la necesidad que enfrente el piloto, en el caso del FAH-950 cambió de visual a instrumental a una altura de 10,000 pies. “Si uno siente que las condiciones de vuelo no son las adecuadas para volar instrumental cancela y le dice a la torre: voy a volar visual, cancelar y solicito cambio, y la torre no se lo puede negar”.



Navarro explicó que si la forma de vuelo es visual, la torre de control no mantendrá una comunicación constante más allá de solicitar información espontánea, contrario a la forma de vuelo instrumental donde la torre de control está presente en todo momento.



Respecto a la forma de vuelo común, Navarro comentó que la mayoría de pilotos viajan a mil pies de altura en forma visual, viendo el terreno, pero es una decisión personal. Comentó que tal vez el piloto pensó que a una altura de 10,000 pies no había forma de pegar en algo pues no hay montañas de esa altura, pero eso lo determinará la investigación de FAH.



Sobre la capacidad de la aeronave “era la correcta, seis personas”. Recordó que la torre de control le llama la atención a los pilotos si realizan cambios sin consultar. Además, analizó que en condiciones adversas el piloto puede con toda libertad retornar a su punto de inicio.

