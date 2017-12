Luis Almagro, secretario de la OEA, critica declaratoria oficial del Tribunal Supremo Electoral en Honduras

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Casi simultáneamente a la cadena nacional del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Organización de Estados Americanos (OEA) se pronunció sobre el informe final de las elecciones generales del pasado 26 de noviembre.



Según el secretario general de la OEA, Luis Almagro, este organismo culminó con su informe de observadores, pero dijo que "persisten serias dudas sobre resultados".



A través de su cuenta oficial de Twitter, Almagro agregó que "Falta de certeza me lleva a solicitar no se hagan pronunciamientos irresponsables hasta informes definitivos de la MOE de OEA en Honduras".



No obstante, las autoridades del TSE ya brindaron su informe final luego de tres semanas de celebrados los comicios en Honduras, declarando como ganador a Juan Orlando Hernández.

Falta de certeza me lleva a solicitar no se hagan pronunciamientos irresponsables hasta informes definitivos de la MOE de OEA en Honduras — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 17 de diciembre de 2017