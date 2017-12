Exigen a la OEA que se pronuncie ya sobre las elecciones del 26-N

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Diferentes sectores sociales, incluso algunos que participaron como observadores, reclamaron a la OEA que se pronuncie sobre si el TSE atendió o no las recomendaciones que ellos mismos plantearon para salir de la crisis electoral.

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha estado dilatando su informe sobre el proceso electoral tras participar en la verificación de las seis recomendaciones que su propia misión hizo al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Fuentes cercanas a todo el proceso electoral dijeron que la propia Misión de Observación de la OEA y un equipo de técnicos enviados a Honduras ya han recibido toda la información e incluso han verificado los puntos más conflictivos de sus recomendaciones.

Se esperaba que la OEA iba a pronunciarse el jueves pasado o este viernes y no ha sido así y ahora se habla de que será hasta la próxima semana, esta situación ha preocupado al entorno del Tribunal Supremo Electoral en vista de que se acerca la fecha de la declaratoria oficial.

30 días después de las elecciones

Para hacer la declaratoria oficial, según la ley, hay fecha tope hasta el 26 de diciembre. El TSE espera que primero se pronuncie la OEA sobre el cumplimiento de las seis recomendaciones hechas.

Según Omar Rivera, de la ONG ASJ, dijo que “la sociedad hondureña no está para ambigüedades, no está para suposiciones y rodeos; aquí necesitamos que los observadores internacionales sean claros y precisos”. Agregó que “de no ser así, si no son enfáticos y precisos, en lugar de colaborar a solventar esta crisis poselectoral van a enardecerla; aquí se necesita evitar que alguno de los dos bandos en disputa, aprovechando el juego de palabras y la vaguedad, tergiverse las cosas y lleve agua a su molino”.

La OEA planteó seis puntos: la verificación de las 1,006 actas especiales, el recuento de 5,000 actas que cuestionaba la Alianza, ampliar el proceso de impugnaciones, auditoría forense al sistema de transmisión electoral, verificar la participación electoral en los departamentos de Intibucá, La Paz y Lempira y verificar los nombres de los representantes en las mesas electorales de Atlántida, Colón y Yoro.

Todos estos seis puntos fueron atendidos, incluso con la presencia de los mismos observadores de la OEA, de la Unión Europea y de decenas de observadores nacionales de la empresa privada, organizaciones no gubernamentales y Colegio de Abogados de Honduras, entre otros.

La OEA ha enviado a varios equipos técnicos y a nivel político para indagar y verificar estos puntos.

La representante de la OEA en Honduras, Claudia Barrientos, dijo en una comunicación de texto a EL HERALDO que el lunes llegaron al país dos asesores del secretario general de la OEA, Luis Almagro, para entrevistarse con sectores sociales y políticos del país y tener una idea de la situación del país.

Al igual que sectores sociales piden claridad a la OEA, el Partido Nacional emitió este viernes un comunicado en el que, igualmente, demanda que emita lo más pronto posible su informe de las elecciones y particularmente de las recomendaciones que en su momento planteó al TSE.

De acuerdo con los resultados finales de las elecciones y escrutadas las 18,128 urnas, el candidato del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, logró imponerse con una diferencia de 1.5% de los votos contra el candidato de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla. Ese porcentaje significa 54,438 votos. La Alianza de Oposición alega que hubo fraude en el proceso.

Estados Unidos dijo la semana pasada que espera que el TSE emita su declaración final porque está lista para trabajar con el candidato ganador de las elecciones más reñidas en la historia política del país.