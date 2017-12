Defensa de exprimera dama Rosa de Lobo aportará pruebas al MP

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

El cuerpo de abogados de la exprimera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo presentará este viernes ante los fiscales de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) una serie de documentos a fin de garantizar el derecho a su defensa.

El miércoles anterior, el abogado Julio César Ramírez dijo que sería este jueves que presentaría la documentación pertinente ante los fiscales de la Ufecic, pero él mismo confirmó a EL HERALDO que por motivos de viaje la acreditará este viernes.

De acuerdo a una línea de investigación presentada ante el Ministerio Público por personeros del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), un total de 12.2 millones de lempiras fueron retirados de una cuenta del Despacho de la Primera Dama y depositados en una cuenta personal de Bonilla.

Por consiguiente, el expediente fue turnado a la Ufecic, en donde fiscales abrieron una línea de investigación contra la exprimera Dama, acción de investigación que fue confirmada por ella misma.

De acuerdo a la denuncia, Bonilla de Lobo presuntamente retiró de la cuenta del Despacho de la Primera Dama la millonaria cantidad de dinero seis días antes de que su esposo, el expresidente Porfirio Lobo, entregara la Presidencia de la República el 27 de enero de 2014.

“Yo no me he quedado con nada, estoy a la disponibilidad; y vuelvo y repito, estoy disponible para responder cualquier inquietud porque yo no me he quedado con nada”, señaló el Bonilla de Lobo el miércoles anterior a periodistas.

