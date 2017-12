Ningún magistrado puede abstenerse de firmar declaratoria del TSE

Redacción

Ninguno de los magistrados del TSE podrá negarse a firmar la declaratoria que sobre el resultado de las elecciones generales emitirá este organismo después de resolver las impugnaciones.

En el Partido Liberal algunos políticos manejan el criterio de que el magistrado Erick Rodríguez, de filiación liberal, se abstendrá de firmar la declaratoria por haber votado en contra de la inscripción de Juan Orlando Hernández.

Sin embargo, no lo puede hacer y lo único que le queda es emitir un voto particular.

El artículo 13 de la Ley Electoral establece que “las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral se tomarán por mayoría de votos; todo lo actuado en las sesiones deberá constar en actas foliadas y selladas, que firmarán todos los (as) magistrados (as) propietarios (as).

Ninguno de los (as) magistrados (as) podrá abstenerse de votar, pero podrá razonar su voto”.

