Hondureños entre centroamericanos que estuvieron a punto de morir asfixiados

Agencia AFP

Puebla, México

Un grupo de 29 inmigrantes centroamericanos, entre ellos once menores, fueron rescatados este jueves de morir asfixiados en una caja refrigerante abandonada en una carretera del centro de México, informaron las autoridades.



Policías federales detectaron un camión abandonado acoplado a una caja refrigeradora en una gasolinera en desuso en una autopista del estado de Puebla.



Al acercarse, escucharon gritos de auxilio y golpes, según un informe policial.



"Varios se encontraban desmayados por falta de oxigenación", apuntó el comunicado.



"Estábamos haciendo bulla (ruido) con un hacha. Queríamos romper dentro del cajón, pero no lo lográbamos. De repente oímos una voz preguntando si había alguien adentro. De no ser por ellos, hubiéramos fracasado, hubiéramos muerto", relató el hondureño Elvin Omar Pine.



El grupo está conformado por hombres y mujeres de Honduras, Salvador y Guatemala, confirmó la Comisaria de la Policía Federal.



Los inmigrantes buscaban llegar a la frontera con Estados Unidos para cruzar clandestinamente, pero fueron abandonados por traficantes de personas.



Los centroamericanos fueron canalizados al Instituto Nacional de Migración para proceder a su eventual deportación.



Unos 400,000 centroamericanos, según organizaciones defensoras de derechos humanos, tratan de atravesar México para llegar a Estados Unidos.



En su recorrido son víctimas de abusos por parte de criminales y traficantes de personas.

