El Cohep se pronuncia sobre paro nacional convocado por la Alianza de Oposición

Tegucigalpa, Honduras

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) emitió este jueves su opinión sobre el paro nacional convocado por la Alianza de Oposición para mañana viernes.



La gremial que aglutina a 75 organizaciones de empresarios aseguró que "no apoyarán ninguna medida que genere pérdida de empleos o perjudique la sostenibilidad de las familias hondureñas".



Además evidenciaron su descontento con las manifestaciones violentas que han dejado caos y destrucción en varias zonas del país.



"Ante el llamado de paros nacionales, como Cohep no apoyamos ninguna manifestación que conlleve a la violencia, por lo que hacemos un llamado a los partidos y líderes políticos para que estos paros no perjudiquen el traslado de personas", enuncia el comunicado.

"Mel que se vaya a Venezuela"

De igual manera el director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, cuestionó el llamado del exmandatario Manuel Zelaya Rosales, para que sus simpatizantes paralicen el país.



“Todavía ayer (este miércoles) escuché al expresidente que llama a una movilización para mañana viernes. Yo creo que ese señor no quiere a Honduras. Paralizó y tenía secuestrada a La Ceiba, no llegaba comida a La Ceiba y eso es lo que quiere para el país. Que se vaya a Venezuela, allá puede hacer cualquier tipo de desorden, pues está habilitado, no le van a tirar gas”, sostuvo Urtecho.

“Hace dos semanas tiene paralizada la economía del país, y el manejo de la entrega de productos a las empresas, supermercados. Si quiere hacer más daños, que le prenda fuego a sus negocios o que le prenda fuego a su hacienda”, retó el dirigente.

Pérdidas millonarias por saqueos

Las pequeñas y medianas empresas de Honduras, así como el sector comercial, han resultado muy afectadas por los saqueos de los últimos días.



Un informe de la Cámara Hondureña de Aseguradoras (Cahda) revela que las pérdidas por los disturbios provocados por las elecciones generales se calculan en 1,500 millones de lempiras.



Tethey Martínez, directora ejecutiva de la Cahda, dijo que tras el huracán Mitch por el país (en octubre de 1998), la cifra citada anteriormente de los daños por los recientes actos vandálicos es una de las más significativas.



En los últimos días ciudades como San Pedro Sula, Choloma, Villanueva y Tegucigalpa fueron escenarios de actos vandálicos que terminaron el saqueo y quema de varios bienes inmuebles.

A continuación el comunicado íntegro: