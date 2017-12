Maccih dice ser parte acusadora y condena de nuevo decisión de jueza en caso de Red de diputados

Tegucigalpa, Honduras

Juan Jiménez Mayor, vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), reiteró este jueves que ese organismo y el Ministerio Público son parte acusadora y que no son neutrales en casos de corrupción, en respuesta a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quien rechazó ayer, por medio de un comunicado, cualquier tipo de injerencia o presión en el desarrollo de los procesos judiciales.



“Ojalá las instituciones y la sociedad hondureña comprenda que no somos neutrales y somos parte acusadora en apoyo a nuestros colegas de #UFECIC del @MP_Honduras. La @OEA_MACCIH toma posición frente a delitos de corrupción y espera que se sometan a tribunales con energía”, manifestó a través de su cuenta de Twitter.



El funcionario reiteró además su desacuerdo con la decisión de la jueza Alma Consuelo Guzmán que los imputados en el caso de Red de diputados comparezcan ante el tribunal sin requerimiento fiscal, tal y como lo dijo ayer.



"Jueza Natural de la Corte Alma Guzmán en el caso #RedDeDiputados decide comparecencia de imputados, desechando pedido de Detención pedido por #UFECIC pese a gravedad de hechos. Se ha fijado impedimento de salida del país de los 8 imputados", manifestó el miércoles.



Agregó además que "el retardo a solicitud de medidas urgentes para la detención frente a hechos presuntamente delictivos afecta la justicia. El caso ameritaba prision preventiva por gravedad de la pena, los hechos demostrados y posición de poder de los personajes para afectar actividad probatoria".



De esa forma Jiménez Mayor condenó que los diputados Augusto Cruz Asensio, Eleazar Juárez, Dennys Antonio Sánchez, Audelia Rodríguez y Héctor Enrique Padilla, comparezcan hasta el próximo 28 de diciembre de manera voluntaria sin orden de prisión preventiva.



Más tarde, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), emitió un comunicado dirigido a la Maccih, en el que reafirma la independencia judicial y condenó las presiones o injerencia externa en los procedimientos de impartición de justicia.



Más acusaciones

La Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) tiene en la mira a una serie de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y no descarta abrir un proceso investigativo en contra de ellas, indicó a EL HERALDO una fuente ligada con las investigaciones.



Presuntamente, no solo los diputados, denunciados por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) y la Ufecic, utilizaron ONG para lavar dinero en el escándalo bautizado como el “subsidiazo”.



Es por este extremo que las investigaciones se van a extender hasta ellas a fin de desenredar una serie de presuntos casos de corrupción cometidos por diputados a través de este tipo de mecanismos, confió la fuente.



Hasta ahora, se desconoce la cantidad de ONG que estarían siendo investigadas por las autoridades.



Además, más de cien parlamentarios están siendo investigados por esta situación.