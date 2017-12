Salvador Nasralla confía en el papel de Estados Unidos, Manuel Zelaya no

Salvador Nasralla afirmó que con él Estados Unidos tendrá a un amigo, pero Manuel Zelaya señaló que no quieren que asuma.

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Los líderes de la Alianza de Oposición contra la Dictadura mantienen una marcada división en cuanto a la posición de Estados Unidos.

El candidato presidencial Salvador Nasralla aseguró que “los Estados Unidos con Salvador Nasralla no van a tener a un enemigo, que lo que ellos han tenido aquí en Honduras, que es su base de Palmerola, va a continuar”.

Aseguró que él mandará a construir el aeropuerto de Palmerola en el extremo oeste de la base de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, tal y como se aprobó en el Congreso y no como se está haciendo en la actualidad, a la par de la carretera CA-5.

Dijo que hasta el momento la encargada de negocios de Estados Unidos acreditada en Honduras, Heide Fulton, no está legitimando el proceso electoral con su aparición en el centro logístico del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“El hecho de estar presente allí no quiere decir que avala que se cuente de la manera que quieran contar y ya estuvo”, dijo Nasralla.

Por su parte, el coordinador general de la Alianza, Manuel Zelaya, afirmó que “Salvador Nasralla es el presidente de Honduras, les guste o no a los norteamericanos, porque no solamente es Juan Orlando que no le quiere entregar, los norteamericanos tampoco quieren entregarle”.

