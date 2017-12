LADY. Enjambre y medio de periodistas en el MP a la llegada de la ex first lady. Ni la Selección ni el culebrón del TSE ni Star Wars han jalado tanta prensa. Lo divertido es que Rosa Elena se iba a destapar a la salida de los dominios de “Yul”, pero no pudo hablar por el desmadre que se armó.

CNA. La que sí se destapó fue la Gaby y hoy sí mencionó a Rosa Elena con nombre y apellido. La power del CNA no se anduvo por las ramas y reiteró que la ex primera dama depositó más de 12 millones de yucas en sus cuentas personales. Pero, desde El Chimbo, mandan a decir que ni que fueran bajando de la montaña para hacer algo tan infantil... Será...

SICA. Cumbre del SICA este jueves en Panamá y todos los caminos indican que le darán un espaldarazo a JOH por la crisis política. La bulla es que Vinicio Cerezo sacará una declaración en el que pedirán “respeto a la voluntad popular”.

MAÍZ. Por lo visto el maíz seguirá a peso en estas honduras, porque la bulla en el Central Ejecutivo es que ni Erick ni Marco Ramiro firmarían la declaratoria del presidente electo que el TSE haría en las próximas horas. A ver, dijo el cieguito.

JUDAS. Luis Zelaya y el muchachito de la Humuya se dieron este miércoles el abrazo de Judas en el Central Ejecutivo y se juraron amor eterno forever and ever, hasta que el “lado oscuro” los separe. Pero LZ andaba feliz, como una lombriz, porque los alcaldes y diputados electos –menos Quintín- y los consejos locales y departamentales le dieron un voto de confianza.

TUITS. JJ Mayor le voló maceta este miércoles a Alma Guzmán y compañía con una retreta de tuits por no mandar al mamo a los cinco diputados, pero, Lepaera y compañía le contestaron ipso facto y le pidieron más respeto para el PJ. También le mandaron a decir que condenan toda “presión” de nacionales o extranjeros y que “rechazan todo tipo de señalamientos o amenazas”.

OEA. Tuto y Evito Morales agarrados de las mechas por culpa de Honduras. Tempranito, tempranito, Evito mandó un tuitito, volándole maceta a la OEA por las elecciones en estas latitudes. “Exigimos a Almagro pronunciarse” sobre las denuncias de fraude en Honduras “con la misma velocidad con que cuestiona la democracia venezolana o boliviana”, escribió.

LEER. Toto le contestó que Evo es una “vergüenza para Bolivia” y aseguró que ni siquiera se ha tomado la molestia, “él o sus asesores cubanos o venezolanos que lo rodean y le manejan el Twitter, de leer el informe preliminar”.

MES. Por lo menos la “people” que paga impuestos se salvó este miércoles gracias al desmadre político. A resultas, como dice aquella viejita, que JOH y el Consejo de Ministros prorrogaron por un mes el pago de tributos y no le cobrarán al cliente ni multas ni intereses... ¡Vaya, hombre!...