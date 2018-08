¿Cuáles son los tipos de orgasmos que tienen las mujeres?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¿Sabías que las mujeres pueden tener al menos 12 tipos de orgasmos? Según la experta en relaciones, Audrey Andrews, entrevistada por el diario español elconfidencial.com, existe explicación de cada tipo de clímax que experimentan las mujeres.



A pesar que Andrews dio a conocer 12, aquí te informaremos sobre los cinco más comunes .



Clitoriano

De acuerdo a la entrevistada, el clítoris es el organismo diseñado para dar placer a la mujer, esto gracias a sus 8,000 terminaciones nerviosas, por lo que la estimulación, ya sea por el roce, el sexo oral o el uso de juguetes sexuales, puede ayudar a las mujeres a alcanzar un orgasmo placentero.



Vaginal

Es la pequeña área de la vagina conocida como punto G, la cual está ubicada sobre la pared vaginal frontal y contiene varios nervios, donde se puede lograr el placer masajeando esa área en un movimiento circular.

Mixto

Otro de los orgasmos de la mujer se puede lograr tocando y complaciendo varias áreas del cuerpo al mismo tiempo. Esto pueden ocurrir cuando estás en medio de un sexo acelerado o cuando has ido poco a poco calentando mucho la zona.



Múltiples

Durante años, la comunidad médica sostuvo que no había ninguna distinción entre el orgasmo vaginal y el del clítoris. No obstante, hoy se sabe que son dos cosas diferentes y que se pueden combinar para alcanzar un placer más alto.



Esto puede lograse estimulando el clítoris durante se realiza el roce de la penetración en la vagina.



Sleep-gasm

La mujer es capaz de tener un orgasmo mientras duerme, esto, según los expertos, es gracias a la relajación. Mientras descansan, están más relajadas, no les preocupa nada. Cuando aparecen los pensamientos negativos durante el sexo, se los conoce como 'espectadores' y pueden convertirse en una gran barrera.



