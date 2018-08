¿Qué es el trastorno del deseo sexual hipoactivo?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Muy pocas personas que no tienen ningún tipo de deseo sexual con su pareja podrían pensar o creer que se trata de algo más que aburrimiento o rutina.



Lo que no saben es que podrían tener el trastorno del deseo sexual hipoactivo (TDSH), que consiste basicamente en la falta persistente por realizar alguna actividad sexual.



Cabe mencionar que no porque te falten deseos tienes TDSH, un estudio revela que una de cada cinco personas pierde el interés por el sexo en algún momento de su vida y en las mujeres es aún más común.



Para identificar el trastorno, es importante tomar en cuenta varios factores.

Se debe considerar que la persona no tiene ningún tipo de apetito sexual en al menos 6 meses, además debe de estar acompañado de sensaciones de ansiedad, angustia y dificultad en las relaciones interpersonales.



Es importante destacar que son muchos los factores que pueden dar lugar a la falta de deseo sexual.



Enfermedades como la artritis, cáncer, diabetes, presión arterial alta o trastornos neurológicos pueden disminuir el libido. Algunos medicamentos también están asociados a esta situación.

En el caso de las mujeres, los cambios hormonales pueden influir directamente en este aspecto, sobre todo en la menopausia.



Aún no hay un tratamiento específico para tratar el TDSH.