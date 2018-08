Seis preguntas que debes hacer a tu pareja antes de casarse

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El matrimonio es una de las etapas más maravillosas de un ser humano, y en muchas ocasiones las personas tienden a formarse una "mala idea" al respecto una vez que se casan.



Por ende, te brindamos una serie de preguntas que, probablemente debas realizarle a tu pareja antes de casarse para que no caigas en este tipo de engaño al dar ese gran paso en la relación sentimental:



1. ¿Por qué me amas?

La mayoría de las personas piensan que esta pregunta no merece respuesta. “Te amo por cómo eres, por cómo soy cuando estoy contigo”. Respuestas incorrectas.



Todas las personas necesitan saber con PRECISIÓN los detalles que hacen que la otra persona esté enamorado de ti. Si no se definen con exactitud las cosas que uno ama del otro, será difícil después sujetarse a ello cuando las cosas cambien o disminuyan.



2. ¿Por qué quieres pasar el resto de tu vida conmigo?

“Porque te amo” ¡Respuesta incorrecta! La vida en matrimonio es un viaje que hacen DOS personas y puede que cada uno tenga un destino diferente.



Es importante que sepan qué caminos quieren tomar y si están dispuestos a sacrificar o a compartir dichos trayectos.



3. ¿Harás siempre tu mayor esfuerzo por mantener vivo el romance?

No es tarea fácil, y sí, todo es mental, porque mantener el romance para toda la vida es algo que requiere concentración, creatividad y mucho, pero mucho trabajo.



¿Por qué? Porque sorprenderse mutuamente es algo que se hace más difícil cada año. Para ello muchas veces se requiere de ayuda externa, como libros, blogs, terapias de pareja.



4. ¿Podrás quedarte junto a mí en los momentos difíciles?

Los momentos felices son pan comido. Pero los momentos más difíciles destruirán tu relación si lo permites. Y siempre llegará un momento, cuando te preguntes si vale la pena seguir y luchar por lo que alguna vez consideraste “excelente y hermoso”.



La respuesta es la más difícil de tomar, pero si te atreves de seguir a pesar de todo, verás que todo será mejor y además, tendrás lecciones de vida aprendidas. Por eso es bueno conocer a tu pareja en sus “malos momentos” antes de casarse.



6. ¿Estás dispuesto a perder algunas batallas para mantener la paz entre nosotros?

Expertos en la materia aseguran que dominar el ego es una de las cosas más difíciles de hacer en una relación.



No importa cuán competitivo(a) seas, siempre será mejor sacrificar tu orgullo y tragártelo con tal de mantener una relación armónica.