¿Cómo alejarnos de un ex?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cuando una relación de pareja termina, existe la posibilidad que uno de los dos quiera regresar tras la ruptura.



Cualquiera que haya sido la razón que los separó, no es sano seguir viendo a esa persona con la que ya no deseas tener nada.



Sin embargo, en algunos casos el afectado tiende a seguir insistiendo con su antigua relación, creando un fastidio constante en el otro.



Además, si ya piensas rehacer tu vida sentimental con otra persona, medita el daño que le puedes hacer llevándote con tu ex.



A continuación, cosas que debes hacer para evitar tu antigua relación:



- Evita su lugar de trabajo

- Elude lugares que antes frecuentaban juntos

- Borra su número de teléfono de tu agenda

- Bloquea sus correos

- Evita su círculo de amigos

- No pases por su casa

- No le mires si se encuentran en un lugar público.