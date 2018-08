Ocho razones por las que no llegas al orgasmo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Durante las relaciones sexuales, muchas mujeres sienten que no logran llegar al orgasmo, por ende, se ven obligadas a fingir uno, lo que en ocasiones puede traer problemas en tu relación de pareja.



Cada ocho de agosto se celebra el Día Internacional del Orgasmo Femenino, por eso te brindamos algunas razones -que jamás imaginarías - que podrían estar impidiéndote llegar al orgasmo:



1) Pasar el día sentada

Según la ciencia, cuando los músculos pélvicos están demasiado contraídos por un largo tiempo, las respuestas a ciertos estímulos se demoran o a veces no aparecen.



2) Usar tacones demasiado altos

Sí, sí, muy lindos y muy sexys, pero al parecer cero saludables. El arco de los zapatos de tacón es muy similar a la posición de la pelvis de la mujer cuando se tiene un orgasmo; así que, mientras más tiempo se lleven, los músculos se contraerán más.



¿El resultado? A la larga se imposibilita el reflejo durante el clima sexual. Es decir que el cuerpo no puede discernir entre si estás usando zapatos altos o estás teniendo el mejor sexo de tu vida.



3) Tomar bebidas gaseosas y alcohólicas

Colágenos y elastina no son sólo los ingredientes de las cremas antienvejecimiento, son moléculas necesarias para que el cuerpo tenga flexibilidad.



Pero esto solo se logra con una buena cantidad de un líquido especial: agua. Si lo único que tomas es cerveza y gaseosa no te asombres de no tener tanto placer durante tus momentos íntimos con ese ser especial.



5) Masturbación

Según profesionales de la educación sexual, la masturbación es lo más sano del mundo. No sólo es capaz de proveerte de un placer rápido e indoloro sino que te muestra los diversos caminos que tienes para llegar a ello. Conocerte más hará que puedas tener mejores relaciones sexuales con tu pareja.



6) Oxitocinas bajas

La hormona del sexo como muchos expertos en la materia podrían llamarla está particularmente relacionada con los patrones sexuales y las contracciones uterinas.



Los bajos niveles de esta hormona pueden estar relacionados con la ansiedad y el estrés. La oxitocina se activa en la mujer cuando se experimentan momentos previos al placer. Lo que lleva a decir que una buena previa es fundamental para ello.



7) Poco ejercicio al suelo pélvico

Aguantar demasiado para ir al baño o ir demasiadas veces puede ser una razón para esto. El suelo pélvico es una estructura muscular que sirve de apoyo y sostén a los órganos pélvicos, como la vejiga, el útero y el recto.



Si esta estructura no se mantiene firme varias de las funciones de esos órganos empiezan a fallar produciendo desde incontinencia urinaria hasta disfunciones sexuales.



8) Tu compañero no es el adecuado

Las diferencias sexuales también ocurren por incompatibilidades en la cama. Probablemente a ti te gusta hacer algo que a tu pareja no, o en definitiva no se entienden.



Ten presente que el sexo debe ser algo natural y fluido, sino pasa así algo está fallando.