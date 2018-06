Cinco secretos para tener mejor sexo con tu pareja

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Ya sea por falta de comunicación, por temor o por cualquier otro motivo, existen ocasiones que el sexo con tu pareja se puede ver completamente perjudicado.



Diversos sexólogos aseguran que tener buen sexo no sólo es gemir entre las sábanas porque has llegado al orgasmo (aunque este puede ser un buen inicio). Ten en cuenta que sacar el máximo provecho a tus relaciones sexuales debe ser primordial para ambos.



1) No finjas orgasmos

Fingir un orgasmo suele ir acompañado con problemas de pareja y falta de comunicación en la relación. Además si aparentas el orgasmo, tu pareja pensará que está todo bien, aspecto que solamente podría empeorar su situación como pareja.



La realidad es que es mejor que ambos sean sinceros y se comuniquen a cada momento lo qué quieren.



2) Buena comunicación y confianza

Como en el punto anterior, es imprescindible que exista confianza entre ambos para hablar de lo que les va bien y lo que no en la cama.



Siendo honestos y abiertos con sus pensamientos será la única manera de que puedan tener experiencias positivas en la cama y llegar con mayor facilidad al orgasmo.



3) Ser ruidosa/o en la cama

Si necesitas gritar para poder expresar todo el clímax que estás sintiendo ¿por qué no hacerlo? Si tienes que gemir o jadear...¡hazlo! Así tu pareja sentirá que lo está haciendo bien.



4) Ten en cuenta tu estado de ánimo

Si un día no tienes ganas de tener relaciones sexuales no te obligues por satisfacer a tu pareja porque puede acabar siendo un desastre.



Por otra parte, si lo que te apetece es tener una conexión emocional con tu pareja entonces prepara una sesión romántica con el contacto visual y las caricias como protagonistas.



5) Más y más sexo

Si practicas el sexo con tu pareja de forma habitual, lograrás un sexo de mayor calidad porque aprenderán muchas cosas el uno del otro y sobre todo qué es lo que le gusta a cada uno.



Además tener buen sexo te hará sentirte mejor, más viva y mucho más feliz. ¿A qué esperas?