Cinco consecuencias del mal sexo en una pareja

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Expertos en la materia aseguran que tener una vida sexual poco satisfactoria es más grave para una pareja de lo que se cree comúnmente.



El sexo es una parte fundamental que te puede llegar a conectar en maneras que nunca imaginaste con otra persona y terminar de ponerle la cereza final a tu relación. He aquí unas cuantas alertas si te sientes en una situación confusa con tu pareja en el ámbito sexual.



1) Se produce un distanciamiento emocional

El sexo une a una pareja y puede reforzar sus lazos de complicidad y conexión. A su vez, cuando el sexo es poco satisfactorio, estos lazos son más débiles y pueden terminar distanciando irreparablemente a una pareja.



VEA: Cinco señales de que tu relación durará mucho tiempo



2) La pareja es más susceptible de caer en la infidelidad

Aunque el sexo no lo es todo en una relación, si existe una frustración latente, a ese respecto es más probable que alguno de los dos se vea tentado por llenar ese vacío con otra persona.



Por eso es importante actuar rápido y comunicarse correctamente antes de que sea demasiado tarde.



3) La frustración se traduce en discusiones más largas y sin propósito

Cuando no te comunicamos abierta y honestamente, el nivel de frustración sube y al no ser expresado se vierte en otros aspectos de la relación generando tensiones y malentendidos extra.



VEA: Trucos para descubrir a un infiel



4) Se pierde la admiración por el otro

Otra de las manifestaciones de la frustración por tener mal sexo es que en cierta medida se empieza a perder la admiración e interés por el otro lo cual es clave en una pareja sana.



Cuando dejas de sentir admiración les cuesta más trabajo verse y sentirse cómodos en una vida de dos.



VEA: Seis hábitos sexuales que tienen las parejas felices



5) Empiezan las odiosas comparaciones

Si, lastimosamente cuando no estamos satisfechos la mente divaga y empieza a comparar nuestra experiencia actual con parejas anteriores y eso es sinónimo de problemas.



Cuando empiezas a pensar que todo tiempo pasado fue mejor es momento que tomes cartas en el asunto y las riendas de tu vida en pareja.