Científicos revelan cuál es la mejor posición sexual para que una mujer quede embarazada

Tegucigalpa, Honduras

Muchas mujeres luchan por varios días y hasta años para lograr quedar embarazadas, al grado que cumplen con una serie de dietas y recomendaciones que les dan sus médicos.



Sin embargo, científicos estadounidenses aseguran que hay una posición que es efectiva para aumentar las posibilidades de concebir un bebé.



La doctora Lauren Streicher, en una entrevista a la revista Women's Health, explicó que no existe un método exacto o una fórmula precisa con la que las mujeres puedan quedar embarazadas, pero sí hay una forma en la que se puede facilitar un poco más la fecundación, como el "doggy style" (posición del perrito).



De acuerdo a la experta, esto ayuda a que el miembro del hombre quede más cerca del cérvix de la mujer, y al eyacular dentro los espermas pueden llegar más fácil a los óvulos, aunque esto no es una garantía del embarazo inmediato.



La doctora aseveró que esta información está basada en una investigación que fue publicada en el Journal of Sex, que se realizó para analizar distintas posiciones sexuales.

De interés: Trucos caseros que te ayudarán a mejorar las relaciones sexuales con tu pareja