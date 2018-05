Trucos caseros que te ayudarán a mejorar las relaciones sexuales con tu pareja

Tegucigalpa, Honduras

Por lo general, es normal que la relación con tu pareja esté colmada de intimidad y pasión. Sin embargo, conforme pasa el tiempo la rutina se puede apoderar de tu relación, trabajo, casa y familia por lo que, las relaciones sexuales y el tiempo en pareja pasan a un segundo plano.



Aunque puede resultar un poco creíble, expertos en la materia aseguran que la falta de sexo es una de las principales razones por las que una pareja decide poner punto final a su "amor".



¿Estás pasando por algo parecido? Probablemente con estos trucos caseros no volverás a ser la misma persona en tus relaciones sexuales.



1) No esperes a llegar a la cama

Da prioridad al sexo y no lo dejes para cuando llegues a la cama después de un largo día de trabajo, deporte, comida y ocio. Estarás agotado y no tendrás ganas para hacer nada.



2) No lo fuerces

Si no te apetece déjalo para otro día. Tampoco insistas si tu pareja no quiere, podría llegar a tomarlo como una obligación.



3) El sexo, como plan principal

Organiza un día solo de pasión y romanticismo, no hagas otros planes. Primero el sexo, luego lo demás. Dedícale el tiempo que quizá no puedes en otras ocasiones.



4) ¿A qué jugamos hoy?

Haz de las relaciones sexuales algo completamente divertido y excitante. Cambia de escenario y de roles, la cama está muy vista. Prueba nuevas posiciones y piensa que cualquier lugar puede ser excitante.



5) Improvisa

Tu casa y tu habitación están repletas de nuevas oportunidades que incorporar a tu vida sexual. Leche, fresas, chocolate, un pañuelo, un juguete sexual, un espejo. Todo cuenta, la imaginación pone el límite.