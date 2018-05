Conversaciones sexuales que deberías tener con tu pareja

Tegucigalpa, Honduras

La comunicación es el factor fundamental en todos los aspectos de la vida, y si hablamos de parejas lo es más, puesto que es una de las bases para lograr que la relación perdure en el tiempo.

Por eso, muchos expertos en el tema aseguran que es sumamente importante tener en cuenta una serie de aspectos para una buena conversación sexual en pareja que te ayudará a mantenerte estable en ese ámbito de la relación.



Lo que hay que hacer

1) Asertividad sexual

Hay que ser un equipo. Es importante que hablen en plural para crecer en la esfera erótica. De esta manera, se consigue vivir una sexualidad mucho más sana, plena y placentera.



2) Fortalecer

Refuerza lo que te gusta que te haga tu pareja para disfrutar más de los momentos sexuales.



3) Descubrir

Proponer y explorar nuevas prácticas sexuales, nuevas posturas e introducir juguetería erótica para alcanzar el clímax.



4) Pregunta a tu pareja sobre sus preferencias

Lo que le gusta, lo que no y lo que le gustaría probar en la cama.



Expertos recomiendan hablar abiertamente, sin tabúes, para sentirse bien tanto físicamente como mentalmente cada vez que se tengan relaciones sexuales.

Lo que no debes hacer:

1) Comunicación pasiva o agresiva con tu pareja

Si se llega a este punto pueden surgir problemas más serios en la relación. Por ello, no se debe ceder ni imponer todo sin consensuarlo antes.



2) Quejas

Si te quejas, que sea para mejorar y no para atascar la relación. Si las quejas no son constructivas pueden acabar destruyendo la relación.



3) Criticar

Si hay alguna práctica que tu pareja hace mal es preferible guiar o proponer hacerlo de otra manera para no renunciar al placer.



4) Considerar

Prejuzgar, generalizar y estereotipar tanto a la pareja como a determinadas prácticas sexuales.