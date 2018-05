Estudio revela que usar Tinder no garantiza tener más sexo

Tegucigalpa, Honduras

Aunque muchos afirman que el tener la aplicación de Tinder incrementa las relaciones sexuales, un estudio reveló todo lo contrario.



Las personas que utilizan la aplicación no tienen más sexo que quienes no creen necesaria esta app.



La investigación publicada por Personality and Individual Differences detalla que las mujeres tienden a usar Tinder para sentirse mejor consigo mismas, pero los hombres se centran más en el sexo.



También muestra que los usuarios de este tipo de aplicaciones buscan más relaciones ocasionales y a corto plazo. Es decir, que todo se resume a que las personas que utilizan esta aplicación tienen la misma preferencia casual en el sexo.



Según expertos, quienes usan Tinder son los mismos que intentan conseguir citas de forma tradicional.