Sexomnia: trastorno que padecen las personas que pueden tener sexo mientras duermen

Tegucigalpa, Honduras

La sexomnia es un trastorno del sueño que afecta a más personas de las que se cree. El individuo que padece de sexomnia puede llegar a tener relaciones sexuales completas mientras duerme sin acordarse de nada al despertar.



Una gran cantidad de gente se han enterado de que sufre sexomnia a partir de dormir acompañado de forma habitual.



La sexomnia es un tipo de parasomnia: trastornos de la conducta que aparecen durante el sueño. Concretamente esta parasomnia hace que los seres humanos tengan comportamientos sexuales mientras duermen, e incluso busquen interactuar con otra persona para tener sexo.



Suele ocurrir en la fase no REM, cuando todavía los músculos no están paralizados por lo que puedes moverlos e incluso tener los ojos abiertos aunque en realidad estés durmiendo.



Los expertos calculan que el 10% de las personas adultas que padecen parasomnia presentan sexomnia, lo que se traduce entre el 1 y el 2% de los adultos.



Además, suele ser más frecuente en hombres jóvenes, aunque también puede ser temporal como consecuencias de épocas de estrés e incluso como síntoma de alguna enfermedad más grave.



En el caso de que te encuentres con una persona sexomne y ante la duda de despertarla o no durante el trastorno, debe tratarse como el sonambulismo común.



Si bien hay personas que reconocen haber tenido grandes sesiones de sexo con su pareja sexomne, lo mejor es hablarlo con el afectado y llegar a un acuerdo cuando se den este tipo de situaciones.