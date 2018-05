Tres cosas que la mujer debe experimentar durante el sexo

Tegucigalpa, Honduras

El orgasmo femenino es uno de los temas que más se escribe, esto debido a lo difícil que es para una dama alcanzar el máximo placer antes que su pareja.



Sin embargo, varias mujeres han logrado superar esa situación utilizando varios de los juegos sexuales que pueden ayudarle a tener un orgasmo en menos de lo que cree.



Para ello, les traemos tres consejos que la fémina debe poner en práctica para disfrutar de un buen encuentro sexual.



Encontrar el punto G

Muchas mujeres creen que su punto G es el clítoris, pero no, déjenos decirles que auque esa parte de la vagina es la que tiene mayor estimulación no es lo verdaderamente exitante que puede traerte un orgasmo.



El verdadero punto G suele estar a unos dos centímetros del interior de la vagina, en la parte superior de la pared, asegura el psicoterapeuta Gary Brown.



El experto recomienda a todas las damas que lo busquen aplicando lubricante en uno o dos dedos. Una vez dentro, se debería tocar una zona más esponjosa y más sensible a la estimulación.



Observarse mientras se masturban

En este caso, el espejo puede ser el mejor compañero. Según el terapeuta sexual Kat Van Kirk, la mujer debe mirar cómo se mueve su cuerpo con su propio tacto y observarse el rostro mientras se excitas y la llegada del orgasmo.



Masturbar a la pareja

Aunque en el acto sexual esto es muy común, hay mujeres que todavía no lo han experimientado, por lo que expertos recomiendan hacerlo no solo para la satisfaccion de su pareja, sino para la de ellas mismas.



Los estudiosos en el área recomiendan poner lubricante en la mano, agarrar el miembro viril masculino con una mano, entrelazar los dedos, aplicar cierta presión y acariciarlo de arriba hacia abajo.

