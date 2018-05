Los cinco mitos del orgasmo femenino más comunes

Tegucigalpa, Honduras

El orgasmo es un tema tabú hoy en día, sin embargo es algo que, como pareja, se debe hablar para poder tener una relación sexual placentera.



Existen ciertos mitos respecto al orgasmo y te diremos cuáles son verdaderos y cuáles son falsos.



Mito 1

No se puede tener un orgasmo sin penetración

Según los expertos, el orgasmo más poderoso tanto en el hombre como en la mujer es el cerebro, por lo tanto es posible tener un orgasmo sin penetración, incluso puede darse sin que toques el cuerpo de la mujer.



Mito 2

Las mujeres pueden fingir orgasmos

Es bastante complicado fingir un orgasmo, a menos que seas una gran actriz. Esto se debe a que cuando una mujer experimenta el orgasmo, éste se expresa en el cuerpo con agitación, aceleración del pulso, mayor lubricación, se dilatan las pupilas, los labios y las venas.



Mito 3

Las mujeres solo pueden experimentar un orgasmo durante la relación

Es algo muy relativo y dependerá de cada mujer. De acuerdo a un estudio realizado en Colombia, la mujer puede llegar a experimentar de 10 a 12 orgasmos, por lo que este mito es falso.



Mito 4

No exite el punto G

Totalmente falso, el punto G si existe y está ubicado a tres centímetros de la entrada vaginal, en la parte superior del hueso pélvico.



Mito 5

Alcanzar el orgasmo de manera simultánea

Los expertos en sexualidad aseguran que sincronizar los orgasmos durante una relación sexual es sumamente difícil. No es tan fácil lograrlo y aunque muchas parejas lo deseen y anhelen, ésto no debería ser un motivo de estrés.

Le puede interesar: Cinco señales que indican que disfrutas el sexo