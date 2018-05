Descubre cuatro lugares donde eres más propenso a ser infiel

Tegucigalpa, Honduras

La infidelidad en las parejas es algo que en algún momento se puede dar, pero expertos aseguran que estas 4 ocasiones podrían ser casi seguro que tu pareja caerá en las redes de otra persona.



Quizás no sea tu caso, pero veamos a continuación estos momentos



1-Durante las vacaciones de verano, sitios en internet revelaron que muchos usuarios buscan amantes en esta epoca del año.



2-En los viajes de trabajo es muy común que las miradas lleguen más alla de lo normal, más cuando la otra persona te atrae desde la oficina, es el lugar propicio para una aventura, pues muchos piensan que nadie se va a dar cuenta.



3-Tras dos años de relación, es muy probable que un infiel no resista la tentación de acostarse con otra persona, más si de soltero tuvo esas costumbres, la rutina acabara con la busqueda de otra persona.



4- En las fiestas y reuniones de trabajo hay muchas probalididades de que caigas en los brazos de otra persona que no es tu pareja, pues al calor de los tragos te atreves a decir eso que tanto te enloquece de la otra persona.