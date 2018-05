Las cosas que deben saber los hombres antes de hacerse un test de ETS

Tegucigalpa, Honduras

Si eres sexualmente activo y no tienes una relación monogámica estas en riesgo de padecer enfermedades de transmisión sexual (ETS).



Aunque no tengas ningún síntoma, puede ser que ya estés padeciendo de alguna enfermedad debido a que muchas de estas son asintomáticas, es decir, no presentan síntomas.



Para algunas de las enfermedades un test de sangre o de orina no es suficiente, muchas veces se necesitan muestras o biopsias de ciertas partes del cuerpo o muestras de semén.



Antes era común que a los hombres se les realizará un examen de uretra para poder saber que enfermedad tenía, hoy en día eso se ha reemplado por la tecnología con la que se cuenta.



De acuerdo a los expertos, los hombres no deben hacer nada antes de realizarse un test.



Es muy importante que tengas en cuenta que si mantuviste relaciones de riesgo una semana antes de realizarte los test, quizás estés contagiado de algo que en el examen no salga, por lo que se recomienda volver a realizarte el test nuevamente para poder corroborar el resultado.

Le puede interesar: Ocho señales que indican que tu cuerpo necesita sexo