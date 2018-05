¿Es posibe una amistad con tu ex?

Tegucigalpa, Honduras

Cuando se termina una relación, en la mayoría de los casos quedan muchas preguntas, por lo que la frase "podemos quedar como amigos" es muy común, pero ¿qué implica esto?



Según expertos, las personas que mantienen este tipo de amistades son muy inestables emocionalmente, así que debes analizar si en verdad conviene mantener comunicación con esa persona.



Por otro lado, si descubres que no cumplió las expectativas durante la relación es muy probable que reproches el cariño mostrado. "Era amistad y no amor"... con el tiempo te darás cuenta que estabas en un error al iniciar la relación amorosa.



Si todavía tienes a tu ex en las redes sociales, tendrás que sincerarte y descubrir si en verdad no te hará daño ver cosas desagradables, como por ejemplo el inicio de otra relación.



Los riesgos de tener una amistad con tu ex pueden ser muchos, por ejemplo no poner límites a encuentros amorosos que después puedes lamentar toda la vida.