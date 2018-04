Los besos apasionados, una gran medicina que te estás perdiendo

Tegucigalpa, Honduras

Entre los grandes beneficios de dar un beso apasionado de esos que dejan sin aliento, está el reducir la presión arterial, dolores de cabeza, combatir la caries y hasta aumenta la autoestima.



Sin pesar en todos estos beneficios, ya el mismo hecho de dar un beso a esa persona ideal, nos da una sensación de bienestar inigualable.



¿Pero cómo descubrimos cuando un beso es realmente apasionado?



El contacto visual es el primer paso para llegar a ese momento de éxtasis, el acercamiento con esa persona que te atrae desde la cabeza a sus pies es lo que provoca esas mariposas en el estomago.



Sin embargo, no es lo mismo dar un beso por travesura o un beso por retarse a uno mismo, si no es más bien sentir con esa persona que inician un viaje sideral donde nadie más importa en ese universo.



Además, cuando damos un beso apasionado estamos liberando estrógenos y testosterona, que intervienen directamente en el estado de ánimo, las emociones y la sensibilidad, explicó una especialista en el área de Psicología.



¿Hace cuanto no das un beso realmente apasionado?