Mito o realidad: ¿Tener más sexo te hará más feliz?

¿Será cierto que la sexualidad y la felicidad van de la mano? Para despejar las dudas, psicólogos de la Universidad de Toronto, Canadá realizaron un estudio con 30,000 personas.



La conclusión de la interesante investigación reveló que el vínculo erótico-afectivo promueve la dicha, pero que no está ligado al número de veces que se practica la actividad sexual. ¿Entonces entre menos o más orgasmos, menor o mayor felicidad? La respuesta es no.



El estudio explica que la felicidad hace dichosas a las personas por la conexión y el disfrute cotidiano del erotismo con el otro, no por la cantidad de coitos a la semana.

El afecto es clave

El hallazgo apoya la conclusión de que el afecto promueve el bienestar psicológico más allá del ámbito sexual.



Estudios anteriores han demostrado que las conversaciones positivas con la pareja ocurren a menudo después del sexo. El compromiso y las demostraciones de amor después del sexo son la clave para una buena relación.



Si buscas aumentar tu felicidad personal debes estar atento a las necesidades sexuales y emocionales de tu pareja, sin olvidar que ambos son importantes para el disfrute pleno.

