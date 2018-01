Cinco tips efectivos para olvidar a tu ex

Tegucigalpa, Honduras

Luego de terminar una relación con tu pareja es normal que pienses en él o ella, recuerda que han compartido mucho tiempo juntos, por ende, tendrás muchos buenos y malos recuerdos.

Sin embargo, si ya han pasado varios meses y aún sigues pensando en tu ex con mucha frecuencia, es por que quizá no has leído estos tips.

1-Para lograr dejar de pensar en tu ex es fundamental que hayas pasado el periodo de negación y aceptado que la relación terminó.

2-Un buen truco es pensar en todas aquellas cosas que no te gustaban de esa persona o que definitivamente odiabas. Esto te hará ver el porqué no era la mejor persona para ti, además evitará que te pongas nostálgica.

3-Puede sonar trillado, pero debes botar, quemar o deshacerte de todas esas cosas que te generen recuerdos de esa persona. Fotos, peluches, perfumes, zapatos o ropa.

4-Limpia tu habitación y coloca los muebles de una manera diferente, esto permitirá que tu mente se despeje y no recuerdes hasta en la forma que se sentaba en tu sofá.

5-Come bien y ocupa tu mente, ya sea realizar ejercicio, leer, aprender un nuevo idioma... Cualquier actividad distraerá tu mente.

6-Escucha música alegre y divertida, evita esos temas románticos y melancólicos, eso no ayuda en nada.