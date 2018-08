Seis ventajas que tienen las personas zurdas sobre las diestras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mancharse las manos al momento de escribir; tener dificultades con las tijeras, pupitres o abrelatas son tan solo algunos de los "pequeños problemitas" a los que las personas zurdas se enfrentan.



Sin embargo, aunque no lo parezca, no es tan malo como parece. Por ende, en este lunes 13 de agosto que se conmemora el Día Internacional del Zurdo te brindamos algunas ventajas que tienen estas personas sobre las diestras.



1) En deportes

Según estudios, los zurdos tienen ventajas en deportes como el fútbol, baloncesto, ping pong, entre otros. Debido a que los diestros no están acostumbrados a enfrentarlos.



2) Dominio del hemisferio opuesto

Aunque no pareza extraño, los zurdos saben escribir mejor con la mano derecha, tomar los cubiertos y dominar sin ningún problema el hemisferio derecho.



3) Piensan más las cosas antes de actuar

El hecho de vivir en un mundo para diestros ha hecho que los zurdos estén forzados a resolver problemas y piensen en las consecuencias de sus decisiones.



4) Tienen un temperamento volátil

Expertos en la materia aseguran que Los zurdos no tienen un hemisferio preferido, a diferencia de los diestros.



Esto genera que la gestión de emociones se divida en los dos hemisferios y no puedan controlar sus estados de tristeza o enojo, lo que en otras palabras los convierte en individuos sensibles y sinceros.



5) Facilidad para aprender a conducir

Según estudios y estadísticas han demostrado que un 57% de los zurdos pasan sus exámenes de conducir en el primer intento, en contraste con un 47% de diestros.



6) Protegidos contra algunas enfermedades

Pueden evitar algunas afecciones como el alzheimer y artritis. Según algunos médicos, los zurdos son capaces de controlar con mayor facilidad los dos hemisferios por lo que el deterioro cognitivo y motor se neutraliza más que lo que sucede con los diestros.