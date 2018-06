Cinco preguntas sobre el cigarrillo en el Día Mundial Sin Tabaco 

Los filtros hechos de acetato de celulosa, un material no biodegradable, se han convertido en los residuos contaminantes más extendidos en las playas de todo el planeta, según la revista International Journal of Environmental Research and Public Health. (Foto: AP)

París, Francia

Cada minuto en el mundo, unos 11 millones de personas se fuman un cigarrillo y 10 personas mueren a causa del tabaco. Estas son las respuestas a cinco preguntas sobre el cigarrillo coincidiendo con la celebración este jueves del Día Mundial Sin Tabaco.



El tabaco, que genera un volumen de negocios anual de casi 700.000 millones de dólares, provocó más muertes en el siglo XX que las dos Guerras Mundiales juntas.



¿Cuántos fumadores?

Entre una población mundial de 7.500 millones de personas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que hay alrededor de 1.000 millones de fumadores.



Cada año consumen unos 5,7 billones de cigarrillos y tiran cerca de un millón de toneladas de colillas, según The Tobacco Atlas, una iniciativa antitabaco de la Sociedad Estadounidense del Cáncer.



Los filtros hechos de acetato de celulosa, un material no biodegradable, se han convertido en los residuos contaminantes más extendidos en las playas de todo el planeta, según la revista International Journal of Environmental Research and Public Health.



La superficie dedicada al cultivo del tabaco en el mundo, 4,3 millones de hectáreas, es equivalente a la de Dinamarca. China es de lejos el primer productor y concentra el 40% de la producción mundial de hoja de tabaco.



¿Dónde se fuma más?

Sin sorpresas, China es el país que aglutina el mayor número de fumadores: 315 millones entre sus 1.300 millones de habitantes, según un informe de la OMS de 2017.



Más de un tercio de los cigarrillos que se fabrican en el mundo se fuman en China. Indonesia es el país que cuenta con la mayor proporción de fumadores, el 76% de los hombres de más de 15 años.



Alrededor del 80% de los fumadores en el mundo viven en países con ingresos bajos o medios y 226 millones de ellos son considerados pobres.



¿Cuántos muertos?

El tabaco es la primera causa de muerte evitable: una persona fallece cada seis segundos en el planeta a causa del cigarrillo, según la OMS. El tabaquismo activo o pasivo mata en total más de 7 millones de humanos cada año. Los cánceres, sobre todo de pulmón, infartos, accidentes cerebrovasculares, enfermedades pulmonares son las principales afecciones asociadas con el tabaco.



En el siglo XX, el tabaco causó 100 millones de víctimas, es decir más que conjuntamente los entre 60 y 80 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial y los 18 millones de la Primera. Si continuara la tendencia actual, el tabaco podría causar cerca de 1.000 millones de muertos en el siglo XXI.

¿Cuánto cuesta a sanidad?

El tabaquismo cuesta caro: absorbe alrededor del 6% del gasto mundial en sanidad y el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) mundial, según el primer estudio realizado sobre el tema, publicado en enero de 2017 en la revista científica Tobacco Control.



Este análisis coordinado por la OMS muestra que en 2012 el coste total del tabaco para la sociedad a escala mundial ascendió a 1,4 billones de dólares, el 40% de los cuales a cargo de los países en desarrollo.



¿Un mercado mundial en declive?

En 2015, el planeta contaba con 933 millones de fumadores diarios (768 millones de hombres y 165 millones de mujeres), según un estudio publicado en la revista médica The Lancet, que constata un descenso de la tasa de fumadores en la población mundial desde 1990.



Políticas antitabaco y la emergencia del cigarrillo electrónico hicieron retroceder el número de fumadores en numerosos países, especialmente en Reino Unido, Australia, Brasil y Francia donde los fumadores diarios se redujeron en un millón entre 2016 y 2017.



China se mantiene por mucho como el primer mercado mundial, pero las ventas también caen, de casi el 10% desde el máximo alcanzado en 2012, según Euromonitor International.



En cambio, el consumo continúa progresando en numerosos países de ingresos bajos o medios, especialmente en África subsahariana, subraya The Tobacco Atlas.