Cinco consejos a seguir para mejorar la apariencia de tus brazos

Eliminar el exceso de grasa de los brazos no solo requiere de ejercicio físico, también es necesario cambiar algunos de tus hábitos, pero sin duda los resultados te encantarán.



Si te molesta no poder lucir una blusa de tirantes porque tu piel luce flácida o simplemente quieres presumir unos brazos envidiables, mira estos tips:



1. Come saludable: Los alimentos ricos en fibra debes consumir todos los días, entre ellos los cereales integrales, frutas y verduras.

A la vez evita el exceso de grasas saturadas, los azúcares y la sal.



2. Toma agua: Para muchos tomar agua es aburrido y tedioso, pero los beneficios a tu organismo son muchos. El agua no solo acelera tu metabolismo también te hará llegar con menos hambre a casa comida.



3. Deja la flojera y haz ejercicio: Los cardiovasculares como nadar, caminar y saltar la cuerda te ayudarán a quemar calorías un montón, incluso en tus brazos.



4. Trabaja los brazos: Has flexiones: son uno de los mejores ejercicios para tonificar los brazos. Unas 10 repeticiones flexionando tus brazos con los codos hacia adentro servirá, recomienda Américatv.



5. Las pesas: 2 o 3 kilos de peso son suficientes para empezar a trabajar los brazos. Prueba a levantar las pesas a un ángulo de 90 grados o realiza un simple ejercicio con ambas manos detrás de tu cabeza y elevándolas por encima de tus hombros.





