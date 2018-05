Belonefobia, el miedo exagerado a las inyecciones, te decimos como no sentir dolor ni temor

No mires la aguja, estudios recientes han determinado que no mirar la aguja durante una inyección hace que la misma sea menos dolorosa. (Foto: Salud 180)

La belonefobia es el miedo extremo, incontrolable e irracional hacia las agujas y al dolor que producen.



En un tiempo en el que para mantener nuestra salud requerimos de medicamentos y tratamientos que implican vacunas e inyecciones, es casi imposible no tener que enfrentarse al hecho de ser inyectado.



Te damos seis tips para evitar ansiedad y dolor:



1. Averigua donde te colocarán la inyección o vacuna, luego masajea el área y aplica un poco de presión. Así te preparas para aguantar la presión que causa la aguja y el dolor del pinchazo no será tan fuerte. Haz esto poco antes de ir a la consulta.



2. Trata de distraerte y no estar pensando solo en que te pincharan, así sentirás menos dolor. Puedes manipular una pelota antiestrés o escuchar música para relajarte.



3. La anticipación al dolor hace que inyectarse sea peor. Es mejor que te concentres en otra cosa mientras te ponen la inyección, así lograrás reducir el dolor. Piensa en tus próximas vacaciones o en algo emocionante que quieres hacer.



4. No mires la aguja, estudios recientes han determinado que no mirar la aguja durante una inyección hace que la misma sea menos dolorosa, publica WikiHow.



5. Contén la respiración segundos antes y durante la inyección. Al subir la presión sanguínea, disminuye la sensibilidad del sistema nervioso.



6. No contraigas tus músculos. Debes mantener tus músculos relajados. Es normal tensionarte cuando tienes miedo, pero existen técnicas que pueden ayudarte.

