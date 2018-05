Cinco trucos para combatir las várices o arañitas en las piernas  

Tegucigalpa, Honduras

Las várices son unas venitas de color morado o azul oscuro que aparecen normalmente en las piernas, debido a la incapacidad del cuerpo de establecer un retorno eficaz de la sangre al corazón.



Además de no verse bien, en algunos casos causan dolor y se inflaman, por lo que es recomendable buscar ayuda médica.



Para prevenir que las várices o arañitas aparezcan, el cuerpo tiene que realizar varios métodos que ayuden al buen funcionamiento de la circulación. Aquí te compartimos algunos tips para lucir unas piernas hermosas y libres de várices:



1. Hacer ejercicio: Es importante ejercitar los músculos de las piernas y las pantorillas. Es recomendable salir a correr, a caminar, andar en bicicleta o practicar algún deporte.



2. No permanecer mucho tiempo de pie: Si el estar en el trabajo requiere permanecer parados largas horas del día, es importante realizar ejercicios cortos, es decir descansar las piernas cinco minutos cada dos horas.



3. Utilizar medias: Las personas que ya tienen várices o antecedentes deben usar medias de compresión.



4. Cuidar lo que se come: Además de la actividad física es importante que la persona pueda controlar su peso corporal y no hay mejor forma que hacerlo con una alimentación adecuada.



5. Visitar al médico: El médico especialista evalúa al paciente y puede indicar cuáles son los métodos para que las várices o arañitas desaparezcan.