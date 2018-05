Estudio: Casados detectan melanomas antes que los solteros

Chicago, Estados Unidos

El matrimonio tiene un beneficio adicional para los pacientes de melanoma. Estos pacientes tienden a detectar este cáncer antes que personas que están solteras, divorciadas o viudas, de acuerdo con un nuevo estudio.



Las parejas de los pacientes podrían ayudar a detectar manchas sospechosas en el cuerpo de sus seres queridos y estas irregularidades podrían conllevar a un diagnóstico de melanoma, el tipo de cáncer de piel más peligroso.



Más importante aun, estas parejas podrían insistir a que sus seres queridos busquen atención médica para esas manchas, dijeron investigadores.



Los hallazgos sugieren que las personas no casadas deben de pedir a familiares o amigos que les revisen la piel o que se examinen frecuentemente con dermatólogos.



No está claro por qué el matrimonio podría marcar la diferencia en un diagnóstico de este mal, dado que los amigos o parejas que no están casadas también podrían notar los cambios en la piel. Pero quizás la gente casada tiene más oportunidades para notar o sentirse más responsable de mantener a sus parejas saludables, dijeron los coautores del estudio Cimarron Sharon y el doctor Giorgos Karakousis, de la Universidad de Pensilvania.



Investigadores evaluaron a 52.000 pacientes de melanoma que fueron diagnosticados del 2010 al 2014 y son parte de una base de datos sobre cáncer del gobierno estadounidense. Melanoma es más propenso que otros tipos de cáncer de piel a expandirse más allá del lugar del tumor inicial a otros órganos, pero todos los pacientes tuvieron una zona específica afectada.



Entre los pacientes casados analizados, casi el 47% estuvo en la etapa inicial del tumor, con las manchas más chicas, en comparación con 43% de pacientes nunca casados, 39% de pacientes divorciados y 32% de pacientes viudos.



Solo el 3% de los participantes casados tuvieron los tumores de peor mal agüero en comparación con casi 10% de pacientes viudos. Los pacientes casados también fueron más propensos que los otros en que les hagan biopsias del ganglio linfático, que generalmente se recomienda como guía del tratamiento.