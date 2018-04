Los cinco trucos de belleza que toda mujer debe saber para lucir radiante

Tegucigalpa, Honduras

Para que una mujer luzca bella no tiene que gastar mucho dinero o someterse a dolorosos procedimientos quirúrgicos, simplemente necesita saber pequeños tips que la harán lucir radiante.



Es por ello que traemos cinco consejos de belleza que toda mujer debe saber para lucir hermosa:



1. Utilizar cremas hidratantes

Aunque la piel sea reseca, grasosa o normal, es importante utilizar cremas hidratantes.



Según los especialistas, estos productos más los limpiadores de rostro ayudan a rejuvenecer la piel.



"Cuando la piel está seca, cada arruga se acentúa, haciéndote parecer más vieja", dijo Rhoda Narins, profesora de una Universidad de Nueva York.



2. El protector solar es el mejor producto antienvejecimiento

El protector solar además de reducir el riesgo de cáncer en la piel sirve para disminuir el envejecimiento, uno de los principales efectos del sol.



Los fuertes rayos del sol provocan que la piel se vuelve áspera y floja. Se acoseja elegir un protector solar con SPF 15 o más y aplica cada una o dos horas.



3. Eligen un buen limpiador facial

Para mantener el rostro limpio no es necesario lavar la cara muchas veces al día, solo basta con dos enjuagues para no dañar la barrera lipídica natural.



Además es importante tener un limpiador permanente para reducir las celular muertas que opacan la piel.



4. Productos de maquillaje

Un buen maquillaje mantiene hermosa la piel, pero también los utensilios deben de ser especiales.



En el caso de los cepillos y las brochas deben ser suaves y contar con sustancias para que los productos se puedan distribuir a lo largo del rostro.



5. Tratamientos para el cabello y maquillaje

Los expertos recomiendan que el cabello y maquillaje deben de renovarse una vez cada dos años, pues una nueva imagen ayuda a rejuvenecer el cuerpo y mente.