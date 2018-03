5 cosas que estás haciendo mal durante tu menstruación

Tegucigalpa, Honduras

Los días en que las mujeres están en su período menstrual pueden ser realmente un infierno, por la incomodidad, dolores e hinchazón.



Lo que muchas mujeres no saben es que esto se puede evitar, o al menos hacerlo "más agradable", si dejan algunos hábitos que empeoran la situación en estos días.



Cabe destacar que la regla afecta de forma diferente a cada mujer, pero hay ciertos comportamientos que suelen ser comunes.



Aquí te indicamos qué cosas debes dejar de hacer para "sufrir menos" en estos días



Comer poco o de forma desordenada:

En estos días las mujeres sufren de muchos antojos o algunas hasta pierden el apetito por lo mal que se sienten, pero es importante que recuerdes que no debes de saltarte ninguna de tus comidas o abusar de ellas, porque tu cuerpo necesita estar fuerte.



Esforzarte demasiado:

No seas dura contigo misma, sino puedes hacer el trabajo que haces habitualmente o no rindes de igual forma en el gimnasio no hagas más esfuerzo del necesario. Esto suele suceder porque tu cuerpo está más débil que de costumbre.



Abusar de la comida chatarra:

En esos días es común tener muchos antojos, por lo que muchas abusan de los dulces o de las comidas rápidas. Es importante que en estos días no abuses de las grasas y azúcar. Lo que debes comer en estos días son alimentos frescos y sanos que te darán energía.



No descansar:

Durante tu período es importante que descanses la mayor cantidad de tiempo. Intenta dormir las horas recomendadas y no pasarte despierta en la noche.



Tener sexo sin protección:

Muchas mujeres creen que durante estos días no es correcto tener relaciones sexuales, pero es todo lo contrario, algunos aseguran que ayuda a aliviar los dolores. Lo que sí es importante es que utilices un condón para evitar contagiarte de alguna enfemerdad o infección.