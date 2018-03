﻿¿Cómo prevenir el dolor de espalda?

Tegucigalpa, Honduras

De acuerdo a la Encuesta Europea de Salud los dolores de espalda afectan al 25 por ciento de la población mundial. Este es uno de los principales problemas de los cuales se aquejan las personas en la actualidad.



Este malestar, de no tratarse a tiempo, puede convertirse en un trastorno crónico, por lo cual los expertos piden que que se evite el sedentarismo.



Existen varios tipos de problemas que causan el dolor de espalda, puede ser producido por un problema de cervicales, lumbar o dorsal.



Aquí te dejamos los tips que pueden ayudarte a cuidar tu espalda.



Si tu dolor es a causa de cervicales puede derivarse de una sobrecarga. Este dolor es común en las personas que pasan varias horas enfrente de una computadora. También se origina por dormir en mala postura.



Procura no realizar movimientos o giros burscos en el cuello. Cuando notes tensión en la zona, toma un tiempo para poder relajarte y estirarte, con los brazos has circulos en el aire. Esto te ayudará a relajar la zona.



Cuando el dolor proviene de la parte alta de la espalda puede indicar que existe osteoporosis o una desviación de columna, esta zona es conocida como las dorsales.



Procura caminar lo suficiente y realizar estiramientos que puedan ayudarte a que la tensión en la zona mejore.



Cuando el problema es lumbar, que en su mayoría así es, se debe evitar dormir boca abajo y evita levantar objetos demasiados pesados.



