3 beneficios de usar bicarbonato en el cabello

El bicarbonato de sodio es útil casi para todo, lo puedes usar para limpiar tu hogar, desaparecer olores y hasta para lavar tu cabello.



Este producto es muy fácil de conseguir y además es muy poco probable que te cause efectos secundarios.



Es por ello, que aquí te explicamos cómo lo puedes usar para tu cabello y los beneficios que te brindará.



1. Ayuda al crecimiento

Si quieres que tu cabello crezca rápido, el bicarbonato de sodio es la solución. Este producto te ayudará a darle un refuerzo al crecimiento. Este proceso no tendrá efectos secudarios.



2. Eficaz contra el cloro

Si te gusta ir a las piscinas por mucho tiempo, es claro que sabes que el cloro causa muchos daños al cabello. Por lo que utilizar un poco de bicarbonato puede ayudarte a eliminar de manera efectiva cualquier cantidad de cloro.



3. Elimina los residuo químicos

El bicarbonato ayudará a que los residuos químicos que contienen los shampoos, acondicionadores, fijadores o cualquier otro producto que usas en tu cabello se eliminen por completo y no lo sigan dañando.



Es importante recalcar que esta receta la podrás utilizar todos los días sin temor a que dañe tu cabello.



La mezcla, además, es efectiva para combatir la indeseable caspa.



Para hacer la mezcla:

En una botella de plástico o vidrio vierte 5 cucharadas de agua con una cucharadita de bicarbonato de sodio. Puedes aumentar esta proporción, pero esto dependerá de la longitud y tamaño de tu cabello.



Vierte este contenido sobre tu cabello seco o mojado, pero es importante mencionar que deberás utilizar tus dedos para que la mezcla se impregne bien en el cuero cabelludo y luego hasta las puntas.



Esta combinación debes dejarla actuar por unos 15 minutos, luego enjuaga a fondo con agua tibia. Si quieres, puedes utilizar un par de gotas de aceute esencial para darle fragancia a tu cabello.



Con el uso frecuente de este remedio, notarás mejoras significativas en el volumen, longitud y calidad de tu cabello.