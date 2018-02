Seis Alimentos que parecen sanos, pero no lo son

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Ligero, light, bajo en grasa o calorías, sin azúcar… ¿Quién no ha caído en hábitos poco saludables al pretender justo lo contrario? En la última década la industria alimentaria ha disparado la oferta de productos healthy, que si bien no son altamente tóxicos no contribuyen a un óptimo estado de salud.

¡Precaución!

Aquí los productos que debe tratar de eliminar de su dieta. Iniciamos con las barras de proteínas. En su mayoría cuenta con perfiles nutricionales más similares a las barras de caramelo que a las de un producto saludable. Antes de adquirirlas se recomienda revisar la cantidad de azúcares o carbohidratos; opte por las que se compongan de frutos secos y frutas.

¡Recomendado! Aunque las necesidades varían en cada caso, se debe consumir un promedio de entre dos y tres mil calorías diarias.

Los zumos de frutas embotellados son otros a considerar. Su consumo incrementa hasta tres o cuatro veces la dosis de azúcar, lo mejor es no abusar de ellos, hacerlos en casa o bien comerse una sola ración de fruta, entera y fresca. ¿Qué hay de los frutos secos? En apariencia son el snack ideal, pero para conservarlos las compañía usan dióxido de azufre y agregan azúcar para asemejarlas a los dulces (los arándanos y la piña están entre los peores). Recuerde poner atención a las etiquetas.

Que sea ligth no quiere decir que sea bueno... A menudo un producto bajo en grasas puede contener altas dosis de sal o azúcar.

Cuando se trata de yogur, elija los sabores simples sobre los saborizados. Concentran altas dosis de azúcar y probablemente no contengan frutas. Por otro lado, la granola es un increíble complemento de yogur, e incluso un aperitivo de relleno por sí mismo. Sin embargo, casi todas las marcas agregan azúcar y aceite durante el proceso de cocción. Algunos están cargados de semillas, nueces y frutas secas, que también aumentan el contenido de grasa.

Opte por las marcas que tienen una mezcla granos integrales y otros ingredientes naturales. La margarina, por su alto contenido graso, debe ser consumida con moderación y en pequeñas dosis.

Recomendación... Jisel Godoy Ham, especialista en nutrición, asegura que “Todo en exceso siempre lleva un riesgo. Aunque los procesados no son en exceso tóxicos, se debe hacer un equilibrio entre aquellos orgánicos -o semiorganicos- y los procesados. En teoría lo ideal sería consumir un 90% alimentos naturales, pero ingerimos más conservas. Por ejemplo, una alternativa a los batidos de frutas embasados es optar por los smoothies. Ahí puede elegir ingredientes, cantidades de azúcar y, sobre todo, tiene noción que son frescos sin preservantes. En cuanto a los pequeños del hogar, debe cuidar no generar dependencia en estos productos. Estudios sugieren que inhiben su correcto crecimiento a causa de falta de nutrientes”.