Conoce los peligros y efectos secundarios del blanqueamiento dental

Si está pensando en blanquear sus dientes, lo más recomendable es que consulte con su dentista cuáles son los riesgos asociados al popular procedimiento.



Aclarar el color de los dientes hacia tonalidades más blancas supone emplear productos capaces de eliminar el esmalte dental. A continuación algunos peligros que debe conocer.



1. Los materiales usados para blanquear pueden producir quemaduras en el tejido gingival.



2. Alguien con sensibilidad dental no debería someterse a este tratamiento, ya que puede sufrir efectos secundarios de gravedad.

3. Es muy probable que las manchas grises causadas por el consumo de cigarrillo o café no cambien drásticamente con el blanqueamiento.



4. Es posible que el blanqueamiento no mejore su sonrisa si ha tenido restauraciones adhesivas en sus dientes frontales. El blanqueador no modifica el color de estos materiales, así que no coincidirán con su nueva sonrisa blanca.



5. Las quemaduras, alteraciones en las mucosas o sensibilidad dental, son algunos de los efectos secundarios que pueden tener, si el tratamiento no es supervisado por un odontólogo.

