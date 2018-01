Esto dice el color de tu orina sobre tu salud

Tegucigalpa, Honduras

Aunque para muchos resulte desagradable, el olor y color de la orina puede decir mucho sobre nuestro estado de salud.

Saber identificar tu orina te puede ayudar al temprano diagnóstico de diferentes padecimientos, pues todo tipo de alteraciones en si color, densidad y olor puede estar indicado que algo no está bien con nuestro cuerpo.

Aquí te explicamos algunas de las variaciones que hay en la orina y la atención que debes prestarle que te salvarán la vida.

Color amarillo claro

Este color indica que eres una persona saludable. El amarillo brillantes, casi transparente, indica que tenemos una correcta hidratación.

Sin embargo, hay que prestar atención si la orina es demasiado clara y si la persona tienen la necesidad de orinar frecuentemente, ya que puede tratarse de una intoxicación por agua o sobrehidratación, que se produce cuando se toma agua en exceso.

Otro factor puede ser que si la tonalidad es clara y se sientes deseos de ir al baño frecuentemente y no se ha ingerido mucho líquido, entonces podría indicar que la persona tiene diabetes.

Turbia u opaca

Esta orina puede indicar que contiene fosfato, lo que podría ser producido por piedras en el riñón. Si después de un tratamiento la orina sigue con este mismo color es un signo claro de una infección en el tracto urinario, lo más recomendable es visitar al doctor.

Esta orina puede ser blanca (niebla, lechosa) u oscura (amarillo, naranja, marrón o roja) y puede ser causada por el estrés físico o alimentos diversos, suplementos, medicamentos o enfermedades.

Cabe destacar, que con la orina turbia suele acompañarse de un olor fuerte y deseo frecuente de ir al baño.

Azul verdosa

En este caso, se debe a que has consumido alimentos que tenía un colorante azul o verde, por ejemplo su has comido espárragos. Esta tonalidad también podría indicar que estás en un proceso de cambiar vitaminas o medicamentos, si ninguno de estos dos es tu caso lo más recomendable es visitar al doctor.

Naranja

Algunos medicamentos, deshidratación o alimentos como remolacha, zanahorias o cualquier alimentos naranja pueden hacer que la orina sea de este color.

Si la orina es de un tono naranja oscuro, casi marrón, podría significar que tienes bilis. Consulta a tu médico lo más pronto posible.

Marrón

En casos muy extremos, el pipí color marrón puede indicar que tienes problemas con el hígado o mucha deshidratación. Comidas como frijoles, habas, alubias, ruibarbo o algunos tipos de medicamentos también pueden cambiar el color.

Espumosa

Si tu orina es demasiado espumosa puede estar indicando que hay exceso de proteínas en el organismo. Cabe mencionar que en estos casos casi nunca se ve alterado el color.

Olor fuerte

Todos sabemos diferencia el olor particular de una orina normal a una con un hedor mucho más fuerte y penetrante. En este caso hay dos factores, tomas café o comes espárragos, pero si este no es tu caso, lo mejor es visitar al doctor.

Rosa o rojizo

Algunos alimentos que son de color rojo pueden alterar el color de la orina, por eso no debes preocuparte. Sin embargo si no has consumido nada de esto y la tonalidad es rosa o rojiza esto puede ser debido a ciertos medicamentos, sangre en orina, ejercicio intenso o infección.

En casos más extremos poder ser un indicador de cáncer de riñón, próstata agrandada o cálculos en la vejiga.