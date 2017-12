Cinco consejos para disfrutar la Navidad de forma saludable

Tegucigalpa, Honduras

¡No se vale engañarnos! La Navidad es la época en la que se rompen las dietas y se come en exceso. El alcohol, la carne y los dulces forman parte de la mesa principal. Por eso te detallamos cinco consejos nutricionales que te ayudarán a mantenerte saludable.



1. No abuses de la sal. Provoca retención de líquidos y aumenta el riesgo de hipertensión. Para no quitarle sabor a las comidas, puedes recurrir al apio, las especias o las hierbas aromáticas. También debes evitar los alimentos enlatados, debido a su alto contenido en sal.



2. Cero excesos con el alcohol. Los vinos, el champán, las copas y los licores nunca faltan en los eventos navideños, pero abusar de ellos puede provocarnos la incómoda resaca. Además significan una ingesta de calorías vacías e inútiles para el organismo. Mejor intercala agua o jugos naturales para evitar dolores de cabeza el día posterior. Otro truco es reservar el champán únicamente para el momento del brindis.

3. No repita postre. Disfrute de torrejas en miel, leche o pinol, rosquillas en miel, rompopo y galletas pero sin excesos: pruébelos, pero no repita. De esta manera evitará ingerir demasiado azúcar. Otra opción es compartir el postre con alguien más, eso te permitirá disfrutar los dulces sin abusar de él.



4. Recuerda tu dieta. Muchas personas no tienen la suficiente fuerza de voluntad para controlar su dieta o simplemente no se sienten capaces de rechazar la comida a sus seres queridos. Existen dos opciones: prevenga el aumento de peso comiendo sano los días antes de Navidad y durante ella no abuses de la grasa. Ante todo evite seguir alguna 'dieta milagro', porque no son efectivas y perjudican a corto y largo plazo tu salud.



5. Sal a pasear con familiares y amigos. Además de hacer mejor la digestión, realizarás actividades físicas, tomará el aire fresco y pasará un rato muy agradable. Recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda practicar al menos treinta minutos diarios de ejercicio físico. No lo postergues en Navidad.

