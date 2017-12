Cinco beneficios que todos los amantes del café deben conocer

Tegucigalpa, Honduras

Si eres un amante del café tienes que saber que es el enemigo declarado de la diabetes tipo 2, cada taza disminuye un siete por ciento la probabilidad de padecer la enfermedad. A continuación te presentamos más beneficios para consumir grandes cantidades de café.



1. Contra el cáncer: Tomar dos tazas de café al día disminuyen en un 40% el riesgo de desarrollar cáncer de hígado, prostata y mama. Sin embargo es importante saber que fumar eliminar cualquier efecto positivo del café contra el cáncer.



2. Café para prevenir la cirrosis: Aquellos que abusan del consumo del alcohol, podrían prevenir la cirrosis con un par de tazas de café al día. No vale beber una copa y un café para compensar. Una taza al día reduce las posibilidades de la enfermedad en un 22%.

Además: Estudio confirma que estos alimentos producen acné



3. Adiós depresión: Según un estudio de la Universidad de Harvard, el consumo elevado de café -más de cuatro tazas al día- puede reducir el riesgo de depresión en las mujeres hasta en un 20%. Los resultados en los hombres aún no son concluyentes.



4. Mejora tu metabolismo: El consumo del café también está asociado con la rapidez de tu metabolismo hasta en un 11%. Estudios sugieren que si después de comer tomas un café, tu cuerpo será capaz de procesar la comida mucho más rápido.



5. Más energía: Seguramente ya lo has experimentado. El café matutino mejora tu atención, memoria y capacidad cognitiva. Eso explica por qué no eres capaz de estar activo y alerta en las mañanas sin él.

Vea: Alimentos para mejorar el sabor de tu zona íntima